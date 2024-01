Juliette canta o êxito «Tengo»

Há 1h e 2min

No «Dois às 10», a vencedora do «Big Brother Brasil 2021» anima a manhã com um dos seus sucessos que conquistou o primeiro lugar na plataforma Spotify. Um tema com composição da própria, de Carozinha, Elana Dara e Raginha RSQ.