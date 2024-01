Juntos, Francisco Monteiro e Márcia Soares fazem revelação! Veja a conversa completa

Há 1h e 13min

No Dois às 10, chegou o grande momento, que há tanto esperávamos. Francisco Monteiro e Márcia Soares encontram-se no Dois às 10, depois de alguma polémica, para terem a conversa que precisavam de ter. Foram indiscutivelmente os dois grandes protagonistas da edição de 2023 do Big Brother. Viveram uma relação de amor/ódio na casa e hoje, contam como estão as coisas e como vai ser o futuro, agora que o jogo já terminou. Os dois confirmaram que já tiveram uma conversa em privado e até já houve um jantar! Mas não ficaram por aqui... Márcia confirmou, para grande alegria de Cláudio Ramos, que tinha feito uma aposta de como os dois se iam envolver fora da casa do Big Brother, que já houve um beijo!

Têm ambos estado ligados ao Desafio Final, tanto que admitem ter já vontade de entrar novamente. «Eu gostava de entrar e ele está mortinho» revelou Márcia. Francisco Monteiro também não esconde o entusiasmo com a ideia, agora que já é vencedor e já não tem a ambição da vitória a pesar nos ombros. Será que se vai concretizar?

Recorde que já tinhamos recebido ambos, mas em separado. Cristina Ferreira questionou se Zaza estava ou não apixonado por Márcia e se sente que esta, em algum momento, o «usou» por puro jogo. Francisco Monteiro sente que não lhe conseguia resistir, mesmo sabendo que se ia prejudicar ao estar dentro de um «romance» num jogo como o do Big Brother. Ainda desenvolveu mais e deu a entender ter já percebido que nem sempre a sua relação com Márcia foi bem vista cá fora: «Disseram-me que não era muito positivo para mim».

Francisco Monteiro acabou também por falar de Joana Sobral. «Sinceramente, gosto muito da Joana», confessou Monteiro, que também sente que certas atitudes de Joana para consigo foram jogo: «Fica a mágoa».

Pouco depois da saída de todos os finalistas da casa e do final do programa, Márcia deixou de seguir Zaza nas redes sociais. Cristina Ferreira questionou o vencedor sobre isto e Monteiro explicou a razão: «Foi por causa do vídeo, só pode».

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos questionaram Márcia sobre o motivo de ter deixado de seguir Monteiro nas redes sociais, que tanto deu que falar. «Vi aquele vídeo na internet (...) Aquilo não foi bonito de se ver» explicou Márcia, afirmando que viu naquele conteúdo «aquela personagem» que não gosta. Para surpresa dos apresentadores, Márcia contou que entretanto, já trocaram mensagens, mas ainda não esclareceram nada. «Estou à espera que ele arranje 5 minutos», contou a ex-concorrente.

Márcia Soares também falou de Joana Sobral, mostrando estar «um bocadinho desiludida».

