Juntos há 12 anos, Ana casou-se este ano e apresentadores reagem: «Foste virgem para o casamento?» Veja a resposta surpreendente

No «Dois às 10», recebemos Ricardo Feliciano e Ana Catarina Soares. México sempre foi o destino de sonho de Catarina. E este ano o sonho tornou-se real. Depois de casar com Ricardo, o homem que escolheu para a vida toda, a lua de mel não poderia ser se não… por terras mexicanas. Casados de fresco, Catarina e Ricardo voaram para Riviera onde namoraram e se deixaram enamorar… encantaram-se pelas águas, visitaram monumentos, nadaram com tartarugas e tubarões… e quase que Catarina perdia a aliança de casamento. Em estúdio, a nossa convidada fala-nos dos dois casamentos, um pelo civil e outro pelo religioso. Juntos há 12 anos, Ana e Ricardo só se casaram este ano. Os nossos apresentadores reagem: «Foste virgem para o casamento?». Veja a resposta da convidada.