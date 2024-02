Juntos há 9 anos, Rita Pereira fala do companheiro Guillaume: «Há uma coisa que ele me mudou...»

Há 1h e 15min

No «Goucha», a atriz Rita Pereira recorda o momento em que recebeu a notícia de que iria integrar o elenco da série «Dona Beja», gravada no Brasil, e recorda que se emocionou. A nossa convidada fala-nos do facto do seu companheiro ter ficado sozinho com o filho, em Portugal, e revela a força que este lhe deu para concretizar o seu sonho. Juntos há 9 anos, Rita Pereira diz-nos o que é que o seu companheiro trouxe de positivo para a sua vida.