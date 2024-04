Jurados unânimes na decisão perante guerra entre amigas que disputam casa

Há 2h e 12min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde, «Amigas, amigas, casas à parte». Duas amigas apoiaram-se mutuamente numa altura difíci da vida, quando perderam os companheiros. Agora, a amizade foi colocada de lado porque lutam por um apartamento. Patrícia Neves cedeu um apartamento com uma renda simpática a Felicidade Lisboa, a sua amiga, que agora recusa-se a sair do apartamento que Patrícia precisa para viver.

Ouvimos a opinião dos jurados.