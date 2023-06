Há 2h e 38min

Reveja um dos sucesso do projeto musical das personagens Anabela (Ana Maria Velez), Carolina (Diana Monteiro), Xana (Helga Posser) e Alice (Kiara Timas), que participaram na 5ª e na 6ª temporada da série «Morangos com Açucar». O grupo musical foi uma das girls band de maior sucesso do país.