Há 3h e 51min

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) diz a Regina (Christine Fernandes) que a história dela lhe faz lembrar a sua própria por também ter pessoas a querer-lhe mal. Regina repara por fim no telemóvel a tocar com chamada de Valdemar (Vitor Hugo), estacando gelada a ouvir Justino (António Capelo) a dizer-lhe querer falar com ela sobre a filha deles, Cacau.