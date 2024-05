Justino está decidido sobre o futuro de Filó

Há 1h e 34min

Em «Cacau», Justino (António Capelo) ouve atónito Lola (Ana Bustorff) e Regina (Christine Fernandes) a contarem-lhe que Filó (Sofia Nicholson) tentou atirar água a ferver para cima de Soraia (Paula Neves), tendo provado ser mesmo uma pessoa de mau carácter. Justino diz não querer ver mais Filó na Bela Vista, ficando surpreso por Soraia dizer que está ali para apoiar Quim (Paulo Calatré) no que for preciso. Vitória (Teresa Tavares) chega para falar com Justino.