Justino expulsa Simone: «Ou sais a bem ou conto à tua filha o que tens andado a fazer»

Há 2h e 44min

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) tenta fazer as pazes com Justino (António Capelo), dizendo que sempre o amou muito e por isso se excedeu algumas vezes com o receio de o perder. Estaca aflita por Justino lhe dizer que sabe que ela tem um caso com Rui (Nuno Pardal), algo que presenciou pessoalmente, ordenando-lhe que saia de sua casa. Entram dois seguranças para obrigar Simone a ir fazer as malas.