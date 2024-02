Justino reage à conversa de Lola

Há 1h e 58min

Em «Cacau», Quim (Paulo Calatré) chora em frente a Justino (António Capelo) a culpar-se pelo estado dele. Lola (Ana Bustorff), a empregada de limpeza do hospital, diz a Quim que fala muito com Justino, com este a ficar espantado por Justino mexer o dedo ao ouvir a voz dela. Salomão (Paulo Pires) diz que os médicos já disseram que Justino poderá nunca mais melhorar.