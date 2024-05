Justino sobre Marco: «O melhor é desmascará-lo já»

Há 1h e 16min

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) mostra a Justino (António Capelo) as suas investigações aos terrenos de Itacaré, contando-lhe que a Ouro Verde os quer vender por as águas estarem contaminadas, insistindo na tese que Marco (Diogo Amaral) está envolvido com a empresa que os quer comprar, e quer ficar com Cacau (Matilde Reymão) para ficar com acesso à Bela Vista. Tiago sorri por Justino dizer não se importar de ser ele a comprar os terrenos à Ouro Verde, por além de estar a fazer um bom investimento para o futuro, ir impedir que Cacau fique com Marco se for mesmo verdade que ele só está com ela por interesse.