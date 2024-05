Karima sobre a mãe: «Fazemos o luto da pessoa em vida»

Há 3h e 0min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Karima, que conta que tudo começou no Natal de 2019 quando a mãe não conheceu a neta que estava sentada à frente dela na mesa da ceia Natal. Depois desse episódio levou a mãe ao Neurologista que lhe diagnosticou Alzheimer. Percebeu que era o início do fim. A mãe de Karima tinha vindo apenas de férias passar o Natal, vivia em França, mas já não voltou. Em família decidiram que o melhor era Annie ficar em Portugal com a filha e os netos. Karima diz que a mãe já perdeu muitas faculdades e hoje está completamente dependente. «Vemos a pessoa ir embora, já não é a minha mãe. No fundo fazemos o luto da pessoa em vida, já não a chamo de mãe porque ela não me responde. Chama-me de mãe.» Karima fica de consciência tranquila ao tê-la com ela. É difícil, mas tem o marido e filhos que ajudam muito. Segundo o médico a única cura é o afeto e o amor.