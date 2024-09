Kateryna alega ter sido vítima de violência doméstica: «Pôs-me uma almofada em cima da cabeça...»

Há 2h e 4min

No «Goucha», conhecemos a história de Kateryna Trush. Natural da Ucrânia, tinha 22 anos quando se apaixonou com o que lhe parecia ser um homem sério e trabalhador. Mas, ele era ucraniano, estava ilegal no país, e hoje Kateryna acredita que apenas quis casar com ela por conveniência para ficar com a cidadania. Diz que durante três anos tudo correu bem, mas tudo mudou quando ele conseguiu a legalização e ai ela passou a ser vítima de violência doméstica e diz que até sofreu uma tentativa de asfixia em frente ao filho que tem hoje 5 anos. Em estúdio, recebemos Kateryna, que recorda o início da sua história com o pai do seu filho.