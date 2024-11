Há 2h e 11min

No «Dois às 10», Katia Aveiro partilhou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos o processo da sua perda de peso. Katia perdeu 27 quilos e sente-se melhor do que nunca. Katia Aveiro revela que recebeu um conselho precioso do irmão Cristiano Ronaldo que a ajudou no processo.