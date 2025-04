Katia Aveiro surpreende com transformação! 32 quilos a menos

Há 2h e 39min

No «Dois às 10», Katia Aveiro surpreendeu a todos com a sua transformação. A irmã de Cristiano Ronaldo perdeu 32 quilos e mostrou o seu antes e depois com o mesmo vestido. Katia partilhou a sua jornada e inspirou os apresentadores e comentadores, que elogiaram a sua dedicação à saúde. A transformação foi notória, mostrando uma Katia mais confiante e feliz com a sua nova imagem. A sua história serve de inspiração para quem procura uma mudança de estilo de vida mais saudável. Saiba mais em TVI Player