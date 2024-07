Há 1h e 28min

No «Dois às 10», recebemos Kelly Bailey, a atriz revela que vai integra o elenco da próxima novela da TVI, e conta que será a protagonista. Kelly Bailey fala sobre a maternidade e revela que está a ser uma experiência fantástica. Kelly conta o significado do nome do filho e revela que o parto de Vicente Blue demorou apenas sete minutos, a atriz afirma que viveu uma gravidez mágica.c