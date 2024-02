Kelly Bailey: «Posso contar tudo! Não vou esconder nada!»

Há 3h e 56min

Fonte: Instagram

Este domingo, dia 18 de fevereiro de 2024,Kelly Bailey marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a gala do 31º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

Em entrevista exclusiva à repórter digital da TVI, a atriz e apresentadora do programa apresentadora «Onde está o dinheiro?», contou tudo sobre o seu look. A atriz não escondeu nada e revelou todos os pormenores sobre o vestido, make-up, jóias!

A atriz desvendou tudo: "Vestido é da Pinko, os sapatos são Steve Madden, as minhas jóias são Leitão & Irmão, o styling é da Joice, o cabelo foi feito pela Griffehairstyle e make-up da Inês Aguiar".