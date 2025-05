Há 2h e 52min

No Goucha, conversamos com Kelly Baron e Pedro Guedes, o casal que se conheceu no Big Brother. Quatro anos depois do casamento, o casal celebrou a chegada de Miguel. A gravidez decorreu no Brasil, perto da família de Kelly, e a modelo e nutricionista garante que a maternidade não era um plano delineado, mas uma vontade que foi crescendo com o tempo.