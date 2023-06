Kika revela os segredos de uma vida de sofrimento: «Se não fosse pela música não estaria aqui desta maneira»

Há 1h e 18min

No «Goucha», Ana Paula Cardoso, mais conhecida por Kika pelo grande público, foi a grande vencedora da segunda edição do talent show, «Factor X». Porém, para conseguir o seu lugar no mundo da música teve que batalhar muito, ao longo dos anos, deixando para trás um passado muito conturbado. Kika nasceu em Moçambique, mas veio em criança para Portugal. Quando tinha onze anos a mãe separou-se do pai, uma separação que viria a marcar para sempre a sua vida.