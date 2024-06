Kika revela quem foram, as duas únicas pessoas, que apoiaram a 100% a sua participação no «Big Brother»

Hoje às 11:10

No «Dois às 10», recebemos Luís Fonseca, o famoso Kika do «Big Brother 2024». Fomos ter com Kika ao Alentejo, mais propriamente a Beja. Ele recordou a infância que viveu pelos montes e a importância que esta região de Portugal tem para ele. Falou-nos ainda da paixão e respeito que tem pelas touradas (sendo ele forcado) e do gosto que tem por desporto. Amigos e filhos do ex-concorrente do Big Brother também falam sobre este homem que conquistou o carinho de muitos portugueses.