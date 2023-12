Kika sobre Harry: «Ele não me liga nenhuma. Está sempre a fazer olhinhos ao Zé Maria»

Há 1h e 56min

Em «Morangos com Açúcar», Kika (Beatriz Frazão) e Olívia (Madalena Aragão) estão a estudar, quando Kika tenta combinar um encontro com Harry (Tomás Taborda). O jovem diz que não pode por já ter coisas combinadas com Zé Maria (António Van Zeller). Kika revela tudo o que aconteceu entre os três.