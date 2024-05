Laidinha deixa-se intimidar por Corcovada

Há 1h e 24min

Em «Festa é Festa» Manel (Vítor Norte) conversa a sós com Laidinha e pergunta-lhe o que se passa para mal abrir a boca. Laidinha confessa que ficou insegura, pois Corcovada (Maria do Céu Guerra) intimida-a e precisava de um diretor de atores. Manel vê a sua vida a andar para trás e pergunta o que pode fazer. Manel implora para que Laidinha faça o que combinaram e relembra-a de que tem muito talento. Laidinha recupera a confiança e vai ter com Corcovada.