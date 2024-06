Laidinha reclama! Manel não lhe paga os serviços de atriz

Há 1h e 26min

Em «Festa é Festa», Corcovada (Maria de Céu Guerra) gostava de ver a Laidinha mais vezes e convida-a para passar um fim de semana. Manel (Vítor Norte) fica aflito com o que teria de lhe pagar. Manel liga a Laidinha e ela começa logo a refilar porque ainda não recebeu. Manel tenta que Quina (Maria Rueff) e Corcovada não percebam o que ela lhe está a dizer e diz que Laidinha vai estar muito ocupada com a fisioterapia. Quina comenta com Corcovada que achou Laidinha muito estranha.