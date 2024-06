Ontem às 22:56

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) sonda Salomão (Paulo Pires) sobre se ainda tem tenções de voltar para Júlia (Fernanda Serrano). Salomão somente lhe diz que já desistiu do plano de a matar, não falando mais nada. Lalá avisa-o com ar ameaçador que não vai deixar que ele acabe tudo com ela.