Lalá cede a ultimato de Martim

Há 1h e 28min

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) fala frustrada com Salomão (Paulo Pires) de Martim (Lucas Dutra) lhe ter imposto conhecer a avó, com Salomão a avisá-la que Tiago (José Condessa) ficou muito tempo sem falar com ele por causa dos problemas que tiveram. Lalá acaba por ligar para Tomané (Salvador Nery) para providenciar o encontro.