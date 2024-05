Lalá fica furiosa por ser cancelada de todos os eventos sociais

Ontem às 22:55

Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) vê fotografias suas com Júlia (Fernanda Serrano). Lalá conta-lhe triunfal que conseguiu convencer Joana a fazer queixa de Jaime, somente faltando agora resolver o problema de Lola (Ana Bustorff), sugerindo a Salomão que vá falar com Justino para que esclareçam que as contas do desvio de dinheiro dele foram saldadas. Lalá fica em choque por Vanda lhe dizer que ela foi cancelada de todos os eventos sociais pelas amigas.