Lalá quer casar com Simone

Há 2h e 38min

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) esboça ar furioso por Lalá (Inês Castel-Branco) a fazer perceber que Rui (Nuno Pardal) se casou com Susana (Isabel Figueira) para ter direito à fortuna dela, visto ela ser sua filha. Lalá voluntaria-se a Simone para se casar com ela, dizendo que teria muito gozo em tirar aos Vaz Pereira tudo o que pudesse. Simone fica a matutar. Simone sente uma dor e abre a camisa, vendo-se que tem um penso na zona dos rins. Pega no telemóvel.