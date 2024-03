Há 2h e 17min

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) pede desesperada ajuda a Lalá (Inês Castel-Branco), dizendo-lhe que ficou sem nada por Regina (Christine Fernandes) lhe ter roubado as suas joias. Lalá assente de pronto que Simone fique lá em casa. Jaime olha em choque para Lalá a acusá-lo de a querer deixar para ficar com Regina. Simone também fica atónita com aquela novidade.