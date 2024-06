Há 49 min

Em «Cacau», Valdemar (Vítor Hugo) diz a Lalá (Inês Castel-Branco) que vai ajudá-la a livrar-se de uma acusação de ter matado Joana (Alda Gomes), escondendo o corpo dela. O telemóvel de Joana toca com uma chamada de Nanda, com Valdemar a ficar tenso por Lalá lhe dizer que Nanda sabe que ela se veio encontrar ali com ela. Valdemar desbloqueia o telemóvel de Joana, com uma ideia em mente.