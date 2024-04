Lalá vira ladra e é apanhada

Ontem às 23:04

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) vê os quadros no quarto de Justino (António Capelo), acabando por descobrir o cofre escondido atrás de um deles Soraia (Paula Neves) entra na sala à procura de Lalá, mas não a vê. Repara no casaco dela, percebendo que ela ainda não se foi embora e encontra-a no quarto de Justino. Filma-a a preparar-se para abrir o cofre, exigindo que ela tire uma fotografia consigo para postar nas redes. Lalá propõe a Soraia ajudá-la a abrir o cofre, dizendo-lhe que podem ambas lucrar muito com aquele golpe. Soraia fica hesitante.