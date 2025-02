Lar leva idosa a hospital privado e família recusa pagar despesas

Há 3h e 1min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Decisão irrevogável».

Idalina colocou a mãe num lar, porém desconhecia que a idosa tinha assinado um testamente vital, no qual dispunha sobre procedimentos médicos relativos à continuidade da vida, caso fosse internada numa instituição devido ao problema de demência.

Já no lar, a mãe de Idalina necessitou de ajuda médica. Manuela, diretora do lar, resolveu levar a utente a hospital privado, sem consentimento de filha da idosa. Agora, a família está contra o pagamento da fatura do lar, uma vez que não foi informada.

Manuela diz não ter conhecimento do testamento vital, garantindo que não incumpriu qualquer desejo da mãe de Idalina.