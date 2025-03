Lara Machado revela com que ex-concorrentes do «Big Brother» mantém contacto - Surpreenda-se!

Há 59 min

No «Dois às 10», Lara Machado refletiu sobre o impacto da perda da mãe e como essa experiência a levou a construir a sua própria família. A ex-concorrente do Big Brother recordou a mãe como um pilar fundamental na sua vida, alguém que lhe dava conforto e segurança. Após a sua morte, Lara sentiu a necessidade de criar um novo núcleo familiar, onde pudesse encontrar o apoio e o amor que tanto valorizava. Lara partilhou que a mãe ainda chegou a conhecer os seus filhos Afonso e Pedro, o que lhe trouxe algum conforto. A conversa também abordou a relação de Lara com outros ex-concorrentes, como Marta e Cardoso, destacando a importância das amizades construídas ao longo do tempo. Lara revelou que a mãe sempre foi muito exigente, transmitindo-lhe valores e ensinamentos que hoje procura passar aos seus próprios filhos, mesmo que isso signifique «ralhar» com eles de vez em quando. . Saiba mais em TVI Player