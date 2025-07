Há 1h e 38min

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) vai ter com Virgílio (Diogo Morgado) e confronta-o por ter chegado tarde e aparentemente alcoolizado. Laura pergunta-lhe se voltou a beber e lembra-o do cargo que ocupa na empresa. Virgílio diz que não fez nada de mal e aconselha Jorge (Paulo Pires) a preocupar-se com a sua vida.