Laura conta a verdade: «A fábrica faliu e o tio diz que a culpa é do Jorge»

Há 2h e 35min
Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) continua a fazer-se de vítima e diz que foi chantageado por Jorge (Paulo Pires). Laura (Alexandra Lencastre) diz que Virgílio lhe devia ter contado, mas ele assume que teve medo de que Laura não acreditasse nele e que o despedisse. Virgílio achou que Jorge ia desviar algum dinheiro, mas nunca pensou que fosse uma quantia tão grande. Mariana (Matilde Reymão) chega e descobre que a fábrica faliu.

