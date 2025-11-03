Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) não se conforma com o casamento de Mariana (Matilde Reymão) e pergunta a Benedita (Maria do Céu Guerra) se sabia daquilo. Ela diz que sabe desde sempre, pois estavam destinados a estar juntos. Laura não consegue aceitar, por tudo o que JD (Pedro Sousa) já as fez passar. Benedita diz que toda a gente magoa alguém de quem gosta e Laura pensa em Jorge (Paulo Pires) e Óscar (Joaquim Horta).
Laura é severa com Mariana: «Perdi o meu marido por causa do homem com quem queres casar»
Há 49 min