Há 1h e 35min

No «Dois às 10», o ex-concorrente do «Big Brother - Desafio Final» justifica as afirmações que fez dentro da casa e que lhe custaram uma grande polémica e um comunicado da IRA. Explica o que realmente aconteceu com a sua cadela e partilha a sua opinião sobre o que se tem falado acerca do assunto.