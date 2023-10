Lembra-se de «Alice» em «Morangos com Açúcar»? Inês Castel-Branco está de regresso em nova temporada!

Há 3h e 55min

Revemos momentos da Alice do «Bar do Fred», representada por Inês Castel-Branco que se prepara agora para regressar no novo elenco, da terceira temporada, do reboot de “Morangos com Açúcar”. Os novos episódios estão a ser gravados em Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira. A estreia está prevista na TVI e na Prime Video antes do verão de 2024