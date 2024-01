Lembra-se de «Icas», o vencedor do Big Brother 2?

Há 1h e 29min

No «Goucha», recuamos até 2001, quando Henrique Torres ficou conhecido ao entrar na casa mais famosa do país, na segunda edição do Big Brother, na TVI. Católico, catequista e acabado de regressar de uma missão em Moçambique, o jovem de Peniche conquistou os espectadores com a sua personalidade, interesses e percurso de vida.