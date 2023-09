Lenita deixa Bino atrapalhado: «Ai desculpa! Eu se calhar estiquei-me demais!»

Há 1h e 23min

Em «Festa é Festa», Lenita (Sofia Grillo) quer acreditar no que Albino (Pedro Alves) lhe promete, mas ainda não o conhece bem e não sabe se pode acreditar. Albino garante que faz o que promete e que não diz as coisas só da boca para fora. Lenita fica tão feliz que abraça Albino. Ele é apanhado de surpresa e fica atrapalhado, mas gosta. Albino promete ajudar Lenita no que puder e diz que qualquer dia é canonizado, porque é praticamente um santo.