Lenita desabafa com Teixeira: «Ele não merece ser chamado de outra forma! É um parvalhão!»

Há 1h e 33min

Em «Festa é Festa», Teixeira (Rui Melo) recebe Lenita (Sofia Grillo) e ela começa logo a dizer que se sente desconfortável com o Presidente da Junta. Teixeira já ouviu dizer que ele tem mau feito e é normal que haja muitas burocracias quando se abre um negócio. Lenita concorda com tudo o que Teixeira diz, mas revela que está desconfortável é com Albino (Pedro Alves). Teixeira fica muito curioso e interessado.