Há 2h e 26min

Em «Festa é Festa», as quatro amigas não se entendem quanto à escolha das músicas que vão cantar. Cada um puxa a brasa à sua sardinha e escolhe a música com a qual se identifica mais ou tem mais facilidade em cantar. Lenita chegou, entretanto, e diz-lhes que podem parar de discutir, pois quem vai escolher as músicas que elas vão cantar, será ela. Ficam todas surpreendidas.