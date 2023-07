Há 3h e 41min

Em «Festa é Festa», Peixoto (Vitor Emanuel) abre a porta a uma Lenita furiosa, que exige o seu dinheiro de volta. Lenita (Sofia Grillo) queixa-se da incompetência dele e de não ter ido à Toca como prometera. Peixoto diz que estava a preparar-se para ir, mas Lenita revela que já contratou outro. Albino (Pedro Alves) chega para falar com Peixoto, mas depara-se com Lenita vestida com roupas diferentes das habituais e fica sem reação.