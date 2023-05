Lenita faz convite a Josefa e Aida que as deixa muito curiosas!

Ontem às 22:58

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) diz que tem de ir para o seu negócio legal e Lenita (Sofia Grillo) indigna-se com a boca. Paulo (Hélder Agapito) continua encantado com Malu. Aida avisa Lenita que os belavidenses são sérios e duvida que frequentem a boîte. Lenita diz que veio convidar as mulheres para a inauguração da boîte. Aida e Josefa (Rita Salema) ficam curiosas, mas agora é Tomé (Pedro Teixeira) que se passa e se mostra indignado com a boîte.