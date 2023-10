Lenita invade gabinete de Bino: «Como é que tu consegues dormir? Não te pesa a consciência?»

Há 1h e 7min

Em «Festa é Festa», Lenita (Sofia Grillo) vai ter com Albino (Pedro Alves) muito indignada, pois ele disse que já tinha tratado de tudo com o Presidente da Aldeia do lado e afinal ele apareceu-lhe na Toca de manhã, a pedir dinheiro para ficar calado em relação às irregularidades da construção da mesma. Albino engole em seco.