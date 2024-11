Leo é confrontado com a noite do atropelamento

Há 1h e 3min

Em «Morangos com Açúcar», Leo (Bernardo Cascais) recorda-se da noite em que Ricardo (Sebastião Varaine) foi atropelado. Tozé (Frederico Barata) pergunta a Leo o que aconteceu e ele diz-lhe que teve um blackout. Leo garante que seria incapaz de atropelar Ricardo.

Tozé garante ao irmão que os estragos vão ficar remediados, mas que quando Leo se lembrar de alguma coisa, tem de vir direto falar com o irmão e com mais ninguém. Neste momento só podem confiar um no outro.

Um pouco mais afastado, Diogo (Afonso Laginha) ouve o suficiente para ficar a suspeitar de Leo.