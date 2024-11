Leo e Ema beijam-se

Há 1h e 49min

Em «Morangos com Açúcar», Leo (Bernardo Cascais) conta a Ema (Cecília Borges) que foi expulso de casa com o irmão. Leo leva Ema até ao acampamento onde mora agora e os dois conversam muito cúmplices. Ema pergunta a Leo se sente vergonha por viver ali e ele diz-lhe que sim. Ema sente-se da mesma forma em relação ao pai e a Kika (Beatriz Frazão).

Leo e Ema têm uma ligação muito forte e algo que os une, não são privilegiados e tudo o que conseguiram é devido a muito esforço e trabalho. Ema confessa que são os dois muito parecidos. Leo não resiste e beija a jovem.

Leo conversa com a diretora Madalena (Dalila Carmo) e diz que vai abandonar o colégio. Madalena diz-lhe que não há nada de errado em aceitar que as pessoas o ajudem.

Tozé (Frederico Barata) interrompe a conversa. À saída do colégio, Tozé confronta Leo com o farol partido do carro achando que foi Leo quem atropelou Ricardo (Sebastião Varaine).

Leo fica sem resposta. Será que é culpado?