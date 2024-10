Há 3h e 23min

Em «Morangos com Açúcar», Leo é questionado pelo Dr. Tadeu (Vítor D’Andrade) sobre a sua candidatura à bolsa e refere algumas irregularidades na mesma. Leo (Bernardo Cascais) não compreende. Dr. Tadeu confronta o aluno com papel que refere que o agregado familiar de Leo tem capacidade financeira para pagar as propinas do colégio. Leo não sabe como reagir porque ele vive só com o irmão.

Leo fica com a bolsa de estudos suspensa e pode ser expulso.