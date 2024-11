Leo tenta invadir o quarto de hospital de Ricardo

Há 1h e 5min

Em «Morangos com Açúcar», Leo (Bernardo Cascais) pergunta a Zé Maria (António Van Zeller) se conseguiu descobrir alguma coisa no Rapública. Zé Maria diz-lhe que ninguém viu Ricardo (Sebastião Varaine) lá naquela noite, mas que se lembram de Leo a beber shots.

Zé Maria dá a ideia de irem ao local onde Leo foi encontrado na noite do acidente de Ricardo.

Leo vai ao hospital onde Ricardo está em coma.

Diogo (Afonso Laginha) vai ao acampamento e finge ser Zé Maria quando cumprimenta Tozé (Frederico Barata). Diogo finge-se de preocupado com Leo e diz ao irmão que ele é suspeito do atropelamento de Ricardo e que é preciso criar-lhe um alibi.

No hospital, Leo ouve uma conversa da polícia com a mãe de Ricardo pedindo-lhe acesso ao telemóvel do filho. Leo recorda-se dessa noite e da mensagem que Ricardo lhe enviou dizendo que precisava de falar com ele.

Para conseguir entrar no quarto de hospital de Ricardo, Leo disfarça-se de palhaço, mas não consegue entrar porque é interrompido por uma menina que queria brincar.

Leo chega ao colégio e Ema vai em direção a ele perguntando-lhe porque não viu as suas mensagens. De seguida mostra-lhe uma imagem dramática de Ricardo.

Leo fica sem reação ao ver.