Há 3h e 15min

No «Dois às 10», Leokádia, concorrente do «Big Brother 2024» conta que arriscou tudo ao entrar no programa, entregou o quarto que tinha e despediu-se do trabalho. Leokádia fala do sonho que tem de produzir moda com tecidos africanos mas não tem máquina de costura, Cláudio Ramos disponibiliza-se para oferecer máquina a Leokádia que fica emocionada com o gesto.