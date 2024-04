Leokádia Pombo recorda: «Não tinha uma boneca para brincar, tinha as latas de sardinha»

Há 1h e 14min

No «Goucha», revemos a curva da vida dramática de Leokádia Pombo, ex-concorrente do Big Brother 2024. A nossa convidada recorda uma infância pobre e o facto de ter sido vítima de violência doméstica por parte do pai do filho. A ex-concorrente, emocionada, recorda a última vez que o filho viu o pai, quando esta decidiu fugir. Com 60€ no bolso, Leokádia conseguiu vir para Portugal. A nossa convidada recorda uma infância marcada pela miséria e pobreza, tendo chegado a comer ratazanas, e fala-nos como em criança geria as suas emoções.